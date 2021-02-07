محافظ الدقهلية يبحث مشروع تطوير مصرف كتشنر مع وفد "التنمية المحلية"

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أعضاء وفد وزارة التنمية المحلية المسئول عن مشروع التطوير للقرى الواقعة على مصرف كتشنر وفروعه بنطاق محافظات 3 محافظات ومنها الدقهلية بعدد 29 قرية فى كل من مركزى بلقاس ونبروه، حيث يمر بهما فرعى المصرف المذكور تحت مسمى "مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4 ويصبان فى مصرف كيتشنر".

وأوضح أعضاء فريق العمل بالوزارة أن مشروع التطوير يستهدف رفع كفاءة وتطوير المصرف وأيضا البلاد المار بها، ففى الدقهلية يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحى والمخلفات الصلبة بالقرى الواقعة على طول المصرف وفروعه مع رفع كفاءة المصرف ذاته.

وأكد محافظ الدقهلية، تقديم أجهزة المحافظة لكل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزى بلقاس ونبروه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياه بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى لتحسين جودة المياه بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المذكورة ومنها محافظة الدقهلية.

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية ناهد إسكندر ونبيل بدر استشارى المشروع وميشيل صليب وحاتم رميح وأحمد خليل ومن محافظة الدقهلية عبده محمدين مدير عام البيئة والمخلفات بالمحافظة.