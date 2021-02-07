محافظ الإسماعيلية يستعرض اصطفاف معدات "حياة كريمة" بالقنطرة شرق.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستهدف تطوير وتنمية 16 قرية وتوابعها بمركز ومدينة القنطرة شرق بإجمالى 182معدة عبارة عن حفارات ولوادر وسيارات بواقع 120 معدة تابعة للشركات العاملة مع الهيئة الهندسية 62 معدة تابعة للوحدات المحلية للمحافظة.

وخلال الأصطفاف أكد محافظ الإسماعيلية، تذليل كافة إمكانات المحافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية ممثلة فى الجيش الثانى الميداني والمهندسين العسكريين لخدمة وانجاز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة المواطنين فى جزء غالى من الوطن فى 16 قرية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وأضاف "بشارة"، أن الأعمال التى ستبدأ فى القنطرة شرق ستنفذ بشركات وعناصر جميعها من أبناء الإسماعيلية ومركز القنطرة شرق، على أن يتم الاستعانة ببعض الشركات المتخصصة فى مجالات الصرف الصحى والكهرباء.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المبادرة تستهدف تطوير شامل للقرى المستهدفة من خدمات ومرافق ومساكن ومراكز شباب ومدارس، يتم تنفيذها عن طريق الهيئة الهندسية والمحافظة بعد انتهاء مرحلة الدراسة التى تجرى حاليًا.

واختتم "بشارة"، أنه لابد من تضافر جميع الجهود مرحبًا بمشاركة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الراغبين فى المشاركة في خدمة وطنهم فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة".