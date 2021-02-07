اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 06:11 م
خالد صلاح
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كازاخستان تسجل 1146 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة‎

الأحد، 07 فبراير 2021 06:03 م
كازاخستان تسجل 1146 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة‎ كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 195 ألفا و112 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية، اليوم /الأحد/ - أن البلاد سجلت 1012 حالة شفاء تام من المرض، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 175 ألفا و901 حالة.. مشيرة إلى أنه مازال يوجد 27 ألفا و107 مرضى بالفيروس التاجى يخضعون للعلاج، منهم 269 مريضا في حالة حرجة.
وكانت كازاخستان قد سجلت، على مدار الأسبوع الماضى، 64 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 2540 حالة.


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