اليوم السابع
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فوضى فى كتالونيا خلال زيارة مسئولين من حزب "فوكس" مع إلقاء الحجارة والبيض.. فيديو

الأحد، 07 فبراير 2021 10:24 ص
فوضى فى كتالونيا خلال زيارة مسئولين من حزب "فوكس" مع إلقاء الحجارة والبيض.. فيديو كتالونيا
فاطمة شوقى

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هاجم العديد من الكتالونيين سياسيين من الحزب اليمينى المتطرف "فوكس" الذين كانوا فى زيارة إلى الاقليم الإسبانى ، وتحولت الاحتجاجات القائمة ضد زيارة هؤلاء المسئولين  إلى فوضى عارمة من القاء البيض والحجارة عليهم، واشتباكات مع رجال الشرطة الكتالونيين "لوس موسوس".

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن زيارة الأمين العام لحزب فوكس، خافيير أورتيجا سميث، ورئيس قائمة الحزب ، إجناثيو جاريجا، اثارت غضب العديد من الكتالونيين ، وتحول الاحتجاجات ضد زيارتهما إلى فوضى عارمة فى كتالونيا من حوادث وإلقاء البيض والحجارة وتدمير سيارات المسئولين ، بالاضافة إلى عدد من الجرحى من رجال الشرطة الكتالونية.

وكان أورتيجا سميث وجاريجا حددا موعدا لالقاء خطاب انتخابى لهما أمس السبت ، لكن العشرات من المتظاهرات الشباب تجمعوا للاحتجاج على وجود اعضاء من حزب فوكس.

ومن ناحية آخرى، ندد حزب فوكس بالاحداث ، على تويتر ، ووصفه بالهجوم الخطير للغاية من قبل ناشرى العنف فى الشوارع".

وأعرب جاريجا ، عن أسفه للهجوم على تويتر، وقال "لقد هاجم اليسار والانفصاليون الجيران الذين جاءوا للاستماع إلينا، لقد ألقوا الحجارة والبيض والمفرقعات. كتب على الشبكة الاجتماعية "لا توجد حرية سياسية في كتالونيا". وأكد أن بعض الجيران اضطروا للجوء إلى البوابات وأن شاحناتهم قد دمرت.

 


كتالونيا

احتجاجات

فوكس

اسبانيا

انتخابات كتالونيا

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