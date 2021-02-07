عبد اللاه يعيش داخل مقابر تلا فى المنوفية ويربى القطط والكلاب.. صور

المنوفية محمد فتحى

تشهد مقابر مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تواجد محمد السقا وشهرته عبد اللاه وبجواره العديد من القطط والكلاب داخل المقابر.

ويقول محمد السقا وشهرتة عبد اللاه صاحب الـ 70 عاما ، إنه كان يعمل صنايعى ولكنه مر بمشاكل أسرية منذ سنوات ومنذ ذلك الوقت ويعيش داخل المقابر ويعمل حارسا لها بدون مقابل ، ويقوم بإطعام العديد القطط والكلاب .

وأشار إلى أنه يعشق القطط والكلاب وبينامو جنبى فى المقابر وهم بيحرسون وأنا نائم وعمر ماخفت من المقابر نهائيا لاننى بعتبرها بيتى مرددا عبارات الكلاب والقطط دول حياتى وأقوم يوميا بتوفير الطعام لهم ،وأربى الكلاب والقطط الكبار وأبنائهم وأحرص على توفير لهم الطعام حتى لو أنا ما إكلتش بس هما يأكلون عندى بالدنيا ، مطالبا المسؤولين بتوفير معاش له لكى يستطيع العيش منه .