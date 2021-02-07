اليوم السابع
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صور.. حملة نظافة وصيانة لأعمدة الإنارة بمدينة قطور بالغربية

الأحد، 07 فبراير 2021 02:58 م
صور.. حملة نظافة وصيانة لأعمدة الإنارة بمدينة قطور بالغربية صيانة الأعمدة الإنارة
الغربية – عادل ضرة

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نفذ مجلس مدينة قطور بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب هانى مصطفى حملة لصيانة أعمدة الإنارة وشد الأسلاك على الأعمدة بطريق سملا – دماط، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة إحلال وتجديد وصيانة كشافات الإنارة بمركز ومدينة قطور والقرى وقام قسم الإدارة الهندسية بمجلس بشد أسلاك الانارة الجديدة على طريق سملا دماط بطول الطريق وذلك حفاظا على امن وسلامة المواطنين .

من ناحية أخرى تابع رئيس المدينة أعمال النظافة ورفع التراكمات الموجودة ورفع الأتربة وتم رفع القمامة على شاطئ ترعة القاصد وطريق قرية عطف أبوجندى وكوبري المصرف.

وشدد رئيس المدينة على تكثيف الجهود لتشمل جميع شوارع المدينة والقرى التابعة لها ورفع التجمعات وصناديق القمامة.

 

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حملات نظافة بقطور
حملات نظافة بقطور

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

 

 

 


محافظ الغربية

رئيس مدينة قطور

قطور

حملة نظافة بقطور

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