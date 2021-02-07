صحيفة بريطانية: تأخير جرعة لقاح كورونا الثانية ينقذ الأرواح

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كشف أحد كبار مستشاري اللقاحات الحكوميين في بريطانيا أن بيانات طرح اللقاح تظهر "أدلة واعدة" تبرر نهج الجرعة الثانية المتأخرة.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن البروفيسور أنتوني هارندن نائب رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين، قوله: إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يتمتعون بـ"مستويات عالية من الحماية من الجرعة الأولى".

وأفادت الصحيفة بأن بعض العاملين في المجال الطبي انتقدوا نهج بريطانيا، الذي أخر الجرعة الثانية للقاح لمدة 12 أسبوعًا، لتسريع طرحه .. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجرعة الثانية من لقاح فايزر- بيونتيك يجب أن تتأخر لمدة تصل إلى ستة أسابيع فقط.

وتظهر البيانات تراجع معدلات الإصابة بين الأشخاص في الثمانينات من العمر بشكل كبير خلال إحصائيات شهر يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تنشر هيئة الصحة العامة في إنجلترا البيانات المختصة بهذا الأمر في غضون أيام، لتكون بمثابة الشعلة التي توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومستشاريه وهم يضعون اللمسات الأخيرة على خطط لتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في مواجهة فيروس كورونا