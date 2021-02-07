شاب يحول كلمات أغاني ام كلثوم إلى مناجاة لله ومدح فى الرسول.. فيديو لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بث مباشر عن شاب يحول كلمات أغاني أم كلثوم إلى مناجاة لله ومدح فى الرسول الشيخ أحمد أمير محمد من قرية أولاد مهنا مركز بلبيس محافظة الشرقية، والذى قام بتحويل كلمات أغاني كوكب الشرق أم كلثوم إلى كلمات مناجاة لله ومدائح فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحويل كلمات أغنية " الحب كله " إلى انشودة " الملك كله " لتصبح كل كلماتها مناجاة لله ودعاء بالمغفرة والرحمة.

وبرع أحمد أمير فى تجويد القرآن الكريم وتقليد معظم قراءه المعتمدين بإذاعة القرآن الكريم، كما برع فى تقليد ومحاكاة صوت الشيخ محمد الليثى فى الابتهالات والمدائح النبوية وقاد بشكل كامل صوت الشيخ محمد عمران المبتهل بالإذاعة والتلفزيون.

وتمنى أحمد الأمير أن يلتحق بإذاعة القرآن الكريم منشدا دينيا ومبتهلا خاصة أنه حفظ القرآن الكريم وهو فى سن 16 سنة وتخرج هذا العام من كلية أصول الدين والدعوة.