اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 04:39 م
خالد صلاح
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رومانيا تسجل 2000 إصابة جديدة و72 حالة وفاة إثر فيروس كورونا

الأحد، 07 فبراير 2021 04:20 م
رومانيا تسجل 2000 إصابة جديدة و72 حالة وفاة إثر فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت رومانيا 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وذكر راديو "رومانيا الدولي"  أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ بدء الجائحة تجاوز حاجز 745 ألف إصابة، فيما وصل العدد الكلي لحالات الوفيات إثر (كوفيد-19) إلى 18 ألفًا و880 حالة.
وتلقى نحو 650 ألف شخص اللقاح المضاد للفيروس حتى الآن في رومانيا.


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