رومانيا تسجل 2000 إصابة جديدة و72 حالة وفاة إثر فيروس كورونا

سجلت رومانيا 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وذكر راديو "رومانيا الدولي" أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ بدء الجائحة تجاوز حاجز 745 ألف إصابة، فيما وصل العدد الكلي لحالات الوفيات إثر (كوفيد-19) إلى 18 ألفًا و880 حالة.
وتلقى نحو 650 ألف شخص اللقاح المضاد للفيروس حتى الآن في رومانيا.
رومانيا تسجل 2000 إصابة جديدة و72 حالة وفاة إثر فيروس كوروناالأحد، 07 فبراير 2021 04:20 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت رومانيا 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و72 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رومانيا تسجل 2700 إصابة جديدة و68 حالة وفاة بفيروس كوروناالسبت، 30 يناير 2021 04:54 م
رومانيا تسجل 3174 إصابة و77 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعةالأربعاء، 27 يناير 2021 04:39 م
رومانيا تسجيل 1500 إصابة جديدة و65 وفاة بفيروس كوروناالإثنين، 25 يناير 2021 04:07 م
رومانيا تسجل 1500 إصابة جديدة بفيروس كوروناالإثنين، 18 يناير 2021 04:07 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة