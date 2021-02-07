رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد مناقشة بروتوكول دعم الطلاب الفائقين

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الاجتماع التنسيقي لمناقشة بروتوكول دعم الطلاب الفائقين بالجامعات المصرية فى إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد غرباوى، أن الاجتماع يهدف لمناقشة آليات اختيار طلاب المرحلة الجامعية الأولى و طلاب الدراسات العليا الذين سيتم دعمهم من خلال مبادرة دعم الفائقين في الجامعات المصرية بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة.

وأضاف الدكتور محمود سيد عبد الصادق، المنسق العلمي لجامعة جنوب الوادي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إنشاء وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم صرف رواتب شهرية لعدد25 طالب من طلاب الكليات الخمس الموجودة في المبادرة، كما سيتم تقديم دعم مادي ورواتب شهرية لعدد 10 طلاب بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وشهد فعاليات الاجتماع عمداء كليات الزراعة والهندسة والعلوم و الطب ووكلاء كليات العلوم والزراعة والطب والصيدلة.