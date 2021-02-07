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رئيس جامعة بنى سويف يزور طالب بعد إصابته بطفح جلدى .. اعرف التفاصيل

الأحد، 07 فبراير 2021 02:57 م
رئيس جامعة بنى سويف يزور طالب بعد إصابته بطفح جلدى .. اعرف التفاصيل رئيس جامعة بنى سويف أثناء زيارته للطالب
بنى سويف - ​هانى فتحى

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زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، طالباً بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بالمستشفى الجامعى بعد إصابته بطفح جلدى شديد، عقب أخذه حقنة بمنزله عن طريق الخطأ دون استشارة الطبيب.

وجاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى.

واستفسر الدكتور منصور من الأطباء، عن حالة الطالب، حيث أكدوا أنه جاء للمستشفى مصابا بطفح جلدى شديد بعد اخذه حقنة بالمنزل دون استشارة الطبيب، وتم إدخاله على الفور بالعناية المركزة بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة ووضعه تحت الملاحظة لتلافى أى مضاعفات أخرى قد تحدث.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف ، عميد كلية الطب ومدير المستشفى بضرورة متابعة حالة الطالب على مدار الساعة لحين تماثله للشفاء وخروجه من العناية المركزة.

 

 


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