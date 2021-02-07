رئيسة فريق "أوكسفورد": تطوير لقاح لمواجهة متغير جنوب إفريقيا بحلول الخريف

كتبت رباب فتحى

قالت سارة جيلبرت، الباحثة البريطانية ورئيسة فريق جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح كورونا إن متغير الفيروس الذى ظهر في جنوب إفريقيا يقلل على ما يبدو من فعالية اللقاحات الحالية، ولكن العلماء يعملون على لقاح جديد مصمم لمكافحة هذا المتغير وسيكون جاهزا بحلول الخريف.

وقالت البروفيسور سارة جيلبرت لبرنامج أندرو مار في بي بي سي، إن اللقاحات كانت "سريعة التكيف للغاية" وكان الباحثون يعملون بالفعل على نسخة لاستهداف النوع الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

جاء ذلك بعد أن وجدت دراسة أن لقاح أوكسفورد، أسترازينكا يوفر حماية أضعف ضد المتغير الجنوب أفريقي ولكن لا يزال بإمكانه توفير الحماية من الإصابة بشدة وتقليل فرص الدخول إلى المستشفى.

وفي الوقت نفسه، حث وزير الصحة مات هانكوك الشركات التي توظف أكثر من 50 موظفًا ويضطرون إلى القدوم إلى العمل على التقدم لاختبارات سريعة منتظمة لـ Covid-19.

قالت الحكومة، إنها تأمل في "تطبيع الاختبار في مكان العمل في كل من القطاعين العام والخاص" للكشف عن مزيد من حالات الفيروس التي لا تظهر عليها أعراض.

وكان وزير الصحة قال الأسبوع الماضى، إن أكثر من 10 ملايين شخص فى بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كورونا ووصف ذلك بأنه حدث كبير.

وتعتزم بريطانيا تطعيم كل من تزيد أعمارهم عن 70 عاما والفئات الأكثر عرضة للإصابة والعاملين فى الصفوف الأولى فى مواجهة المرض مثل العاملين بالرعاية الصحية بحلول منتصف فبراير.

وقال هانكوك على تويتر "هذا حدث كبير ومهم فى جهودنا الوطنية لمكافحة هذا الفيروس"، وأظهرت بيانات حكومية أن عشرة ملايين و21471 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و498962 تلقوا الجرعة الثانية.

وكانت بريطانيا أول دولة تقر استخدام لقاحى فايزر-بيونتك وأكسفورد-أسترازينيكا مما أتاح لها بدء التطعيم مبكرا، كما أبرمت اتفاقات توريد مع مصنعين فى مراحل التصنيع الأولى مما مكنها من تجنب بعض مشاكل التوريد التى عطلت برامج تطعيم أوروبية أخرى.