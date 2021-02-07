اليوم السابع
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حملة نظافة وتجريد الأرصفة بأحياء مدينة سفاجا فى البحر الأحمر

الأحد، 07 فبراير 2021 11:22 ص
حملة نظافة وتجريد الأرصفة بأحياء مدينة سفاجا فى البحر الأحمر جانب من عمليات النظافة بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شن مجلس مدينة سفاجا اليوم الأحد، حملات نظافة بعدة أماكن بشوارع المدينة ، تنفيذا لخطة المدينة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين، والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمدينة.

وقالت رئيس مدينة سفاجا، إنه تم القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وأعمال الكنس والتجريد ورفع الأتربة وتنظيف الحدائق وأحواض الزهور بمنطقه كيلو 3 وخلف مكتبة الطفل وشارع بلوكات النيابه وأمام الميناء ، ورفع مخلفات صلبة وشجرية وأعمال الكنس والتجريد أسفل الأرصفة بخلاف رفع المخلفات العادية من خوارج المنازل والمحلات والمنشآت الحكومية ، وتفريغ 400 صندوق بصفة دورية والعمل مستمر بجميع المناطق بالمدينة .

وشددت رئيس المدينة على استخدام سيارات ومعدات وحدة النظافة والتجميل، ومنها سيارات الكنس الآلى وشفط الأتربة وقلابات رفع القمامة والمخلفات وسيارات كنس ورش الشوارع بصفة مستمرة لرفع كفاءة شوارع المدينة ورفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وتجريد أسفل الأرصفة بالشوارع .

ووجهت رئيس المدينة جميع َمديرى الإدارات بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف شوارع المدينة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التى تم رفع القمامة منها.

 


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