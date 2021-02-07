حقيقة اشتعال النيران فى منزل بأسوان بسبب الجن.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت منطقة مطلع "المحمودية" بمدينة أسوان واقعة غريبة من نوعها، بأحد منازل المنطقة والذي يشهد اشتعالا للنيران بشكل يومى، منذ شهر تقريبا، وناشد سكان المنزل بإيجاد حل للأزمة التى حلت بهم والضرر الذى وقع عليهم، دون أن يجدوا تفسير لتكرار الحادث.

وأكد سكان المنزل لـ"اليوم السابع" إنهم لجأوا إلى إخراج أثاثات وأجهزة ومستلزمات المنزل إلى الشارع خوفا من تجدد اشتعال النيران، كما اضطروا إلى نصب خيمة خارج المنزل للمبيت هربا من تجدد النيران حيث اعتقد البعض منهم أن السبب فى الحريق هو الجن.

وأوضح أهالى المنزل، أن الواقعة بدأت منذ شهر تقريبا بحريق فى غرفة الأطفال بالطابق الثالث ثم امتدت إلى باقى المنزل، والذى يتكون من طابق أرضى وطابقين علوين، كما امتدت النيران إلى منزلين مجاورين، ولفت الأهالى إلى أنهم لجأوا إلى كل الطرق دون أن يجدوا تفسيرا لاشتعال النيران المتكرر، أو البحث عن حل لانهاء الأزمة.