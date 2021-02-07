حفل تكريم لطلاب جامعة طنطا الفائزين فى مسابقة العباقرة لطلاب الجامعات .. صور

الغربية - مصطفى عادل

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة، فريق جامعة طنطا الفائز بكأس عباقرة الجامعات المصرية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الانشطة الطلابية بجامعة طنطا.

وأكد محافظ الغربية، خلال حوار مفتوح مع عباقرة الجامعات المصرية، إن المحافظة تحرص دائمًا على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين فى كافة المجالات، مثمنًا الصورة التى ظهر عليها الطلاب حيث كانوا على قدر المسئولية، وظهروا بشكل لائق ومشرف يليق بجامعة طنطا بوصفها واحدة من أعرق الجامعات المصرية، كما قدم الشكر لإدارة جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى.

وخلال كلمته التى ألقاها، ثمن الدكتور محمود ذكى، جهود الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى تقديم كافة سبل الدعم غير المسبوق لابنائه الطلاب، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا لتوفير كافة الاحتياجات وتسعى دائما إلى أن يكون طلاب جامعة طنطا ممثلين فى جميع المسابقات العلمية داخل مصر وخارجها.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بمستوى الطلاب الذين استطاعوا تحقيق أعلى نتيجة فى تاريخ البرنامج بإجمالى 1170 نقطة، وقاموا بحصد اللقب للموسم الثانى على التوالى، وحث الطلاب على بذل المزيد من العطاء والجهد، ومواصلة التميز.

أوضح الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، إن إستراتيجية جامعة طنطا تعتمد على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، والكشف عن المواهب الإبداعية فى مختلف المجالات ورعايتها ودعمها.

شمل التكريم الطلاب : ‏إسلام مصطفى النويهى(الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوى ‏(الطب)، ‏إيمان عيد الضوى (طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبد الغنى (الطب)، ‏محمد شادى محمد يحى (طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضى (الطب)، ‏أحمد جمال عبد الفتاح العباسى (الطب)، ولجنة الإشراف على الطلاب، والتى ضمت محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير النشاط الثقافى، ومحسن رشاد "مشرف".



الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا



الطلبة الفائزين بكأس العباقرة