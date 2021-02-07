تونس: 52 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7214 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و214 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 910 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 217 ألفًا و86 حالة، موضحة، أنه تم تسجيل شفاء 977 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و471 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 401 حالة، إلى جانب 159 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
تونس: 52 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7214 ألف حالةالأحد، 07 فبراير 2021 10:49 م
كورونا فى تونس - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و214 حالة.
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