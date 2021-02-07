وأضاف دميترييف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أنه بحلول نهاية الأسبوع المقبل نتوقع أن تصادق 25 دولة على لقاحنا.

وتمت المصادقة على استخدام لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لكورونا في 20 بلدًا حتى الآن، وبينها (بيلاروسيا - الأرجنتين - بوليفيا - صربيا - الجزائر - فلسطين - الإمارات - تونس - لبنان - إيران) وغيرها، وبدأت حملة تلقيح المواطنين الروس باستخدامه في ديسمبر الماضي.