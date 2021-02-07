اوبزرفر: 68% انخفاض فى الصادرات إلى أوروبا عبر موانئ بريطانيا بسبب "بريكست"

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن حجم الصادرات التي تمر عبر الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبى انخفض بنسبة مذهلة بلغت 68٪ الشهر الماضى مقارنة بشهر يناير من العام الماضى، ويعزى ذلك في الغالب إلى المشكلات التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقالت الصحيفة، إنه تم الإبلاغ عن الانخفاض الكبير في حجم حركة المرور على العبارات وعبر نفق القناة إلى وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف من قبل جمعية النقل البري بعد استطلاع لأعضائها الدوليين. في رسالة إلى جوف بتاريخ 1 فبراير، أخبر ريتشارد بورنيت، الرئيس التنفيذي للجمعية الوزير أيضًا أنه ومسئوليه حذروا مرارًا وتكرارًا على مدار عدة أشهر من المشاكل ودعوا إلى اتخاذ تدابير لتقليل الصعوبات - ولكن تم تجاهلها إلى حد كبير.

على وجه الخصوص، أوضح طوال العام الماضي أن هناك حاجة ماسة لزيادة عدد وكلاء الجمارك لمساعدة الشركات في التعامل مع تلال من الأعمال الورقية الإضافية. وقالت صحيفة "الأوبزرفر" إن العدد الأعمال الورقية الآن ، حوالي 10000 ، لا يزال حوالى خمس ما هو مطلوب للتعامل مع الزيادة الهائلة في الأعمال الورقية التي تواجه المصدرين.

وقال بورنيت لصحيفة "الأوبزرفر"، إنه بالإضافة إلى انخفاض الصادرات بنسبة 68٪ ، فإن ما يقرب من 65٪ -75٪ من المركبات التي أتت من الاتحاد الأوروبي كانت فارغة بسبب عدم وجود سلع نظرا للاحتفاظ بها، من جانب المملكة المتحدة ، ولأن بعض الشركات البريطانية قد أوقفت بشكل مؤقت أو دائم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى، وقال: "أجد أنه من المحبط والمزعج للغاية أن الوزراء اختاروا عدم الاستماع إلى الصناعة والخبراء".

وفقا لمكتبة مجلس العموم ، بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي 294 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 (43٪ من إجمالي صادرات المملكة المتحدة) بينما بلغت واردات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 374 مليار جنيه إسترليني (52٪ من الإجمالي). تذهب الغالبية العظمى من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة عبر الموانئ وليس عن طريق الجو.