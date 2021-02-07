اليمن: الهجوم الإرهابى للحوثيين على الجوف ومأرب يؤكد عدم إيمانهم بالسلام

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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن الهجوم الإرهابي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة الذي شنته ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في مأرب والجوف، يؤكد ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارا وتكرارا بأنها لا تؤمن بالسلام.

وأشار بيان صادر عن الوزارة - أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /الأحد/ - إلى أن هذا الهجوم الإرهابي يعتبر تحد صارخ لكل الأصوات الدولية المنادية بإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، وأن الميليشيا ماضية في استخدام سلوك العنف والقوة واستهدف المدنيين الأبرياء ومئات الآلاف من النازحين الذين فروا من بطشها إلى مدينة مأرب، وهو ما يفاقم من الكارثة الإنسانية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة تمسك الحكومة اليمنية بحقها المشروع في حماية المواطنين اليمنيين والرد على مثل هذه الهجمات، انطلاقا من مسؤوليتها بالحفاظ على أمن وسلامة الأراضي اليمنية.