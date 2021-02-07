النمسا تشدد القيود على الحدود لإبطاء انتشار فيروس كورونا

(رويترز)

قالت النمسا اليوم الأحد إنها شددت القيود على الحدود مع جميع الدول المجاورة وإن السفر غير الضروري يجب منعه خلال الجائحة.

وتأتي خطوة تشديد القيود على الحدود بينما تتأهب النمسا للتخفيف الحذر لبعض القيود عقب العطلة الأسبوعية الحالية بما في ذلك السماح للمتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية والمدارس بفتح أبوابها.

وقال وزير الداخلية كارل نيهامر في بيان "الهدف من القيود على الحدود كسر سلسلة الإصابة التي صارت أكثر خطورة من خلال حالات التحور الجديدة للفيروس... خلال الجائحة، يجب إبقاء السفر عند أدنى حد".

وصرحت وزارة الداخلية إنها تجري اتصالات مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن الإجراءات الجديدة على الحدود وإن المحادثات مع الوزراء في الدول الأخرى ستتبع ذلك.

وتجاور النمسا كلا من ألمانيا وسويسرا وإمارة ليختنشتاين وإيطاليا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا.

وسجلت النمسا اليوم الأحد 1317 حالة إصابة مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 420644 حالة منذ بدء التفشي. وتوفي 22 مما رفع عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 إلى 7906 حالات، طبقا للأرقام الرسمية.