اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الناخبون في الإكوادور يختارون رئيسا جديدا

الأحد، 07 فبراير 2021 10:28 م
الناخبون في الإكوادور يختارون رئيسا جديدا تصويت
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 يختار الناخبون في الإكوادور اليوم الأحد رئيسا جديدا للبلاد في وقت يعبر فيه كثيرون منهم عن سأمهم من إجراءات التقشف الاقتصادي المؤلمة وحرصهم على العودة إلى الاشتراكية، مما يزيد آمال المرشح اليساري أندريس أراوز في الفوز دون الحاجة إلى جولة إعادة.

ويتقدم أراوز، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 36 عاما وأحد المقربين للرئيس السابق رافاييل كوريا، في استطلاعات الرأي بعد تعهده بتقديم مليار دولار من المدفوعات النقدية المباشرة للأسر والتنصل من شروط حزمة تمويل صندوق النقد الدولي البالغة 6.5 مليار دولار.

وتضرر منافسه الرئيسي جييرمو لاسو من صورته كمصرفي محافظ، ويقول منظمو استطلاعات الرأي إن احتمال انخفاض إقبال الناخبين بسبب فيروس كورونا ربما يضعف دعمه. ويأتي ياكو بيريز، المحامي والناشط المؤيد لحقوق السكان الأصليين، في المركز الثالث في استطلاعات الرأي.

وقال مجلس الانتخابات إنه يتوقع مشاركة عالية نسبيا، وأقر بأن الطوابير طويلة في بعض المراكز بسبب التباعد الاجتماعي.

 

 


الإكوادور

انتخابات

ناخبون

التباعد الاجتماعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

احتفالات وتظاهرات فى الإكوادر بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 20 فبراير 2017 12:10 م

بالصور.. احتفالات وتظاهرات فى الإكوادر بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 20 فبراير 2017 10:58 ص

رئيسة الإكوادر السابقة لـ"اليوم السابع": يمكننا المساهمة فى انعاش السياحة المصرية.. الإرهاب والإسلام ليستا كلمة واحدة.. والمسلمون أكثر من عانوا من التطرف.. الاستثمار بالتعليم أول طريق بناء الاقتصاد

الإثنين، 16 يناير 2017 07:55 م

أعمال الفنانة نادية سرى ببنالى الإكوادر بكندا

الجمعة، 28 يونيو 2013 02:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة