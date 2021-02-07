الناخبون في الإكوادور يختارون رئيسا جديدا

(رويترز)

يختار الناخبون في الإكوادور اليوم الأحد رئيسا جديدا للبلاد في وقت يعبر فيه كثيرون منهم عن سأمهم من إجراءات التقشف الاقتصادي المؤلمة وحرصهم على العودة إلى الاشتراكية، مما يزيد آمال المرشح اليساري أندريس أراوز في الفوز دون الحاجة إلى جولة إعادة.

ويتقدم أراوز، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 36 عاما وأحد المقربين للرئيس السابق رافاييل كوريا، في استطلاعات الرأي بعد تعهده بتقديم مليار دولار من المدفوعات النقدية المباشرة للأسر والتنصل من شروط حزمة تمويل صندوق النقد الدولي البالغة 6.5 مليار دولار.

وتضرر منافسه الرئيسي جييرمو لاسو من صورته كمصرفي محافظ، ويقول منظمو استطلاعات الرأي إن احتمال انخفاض إقبال الناخبين بسبب فيروس كورونا ربما يضعف دعمه. ويأتي ياكو بيريز، المحامي والناشط المؤيد لحقوق السكان الأصليين، في المركز الثالث في استطلاعات الرأي.

وقال مجلس الانتخابات إنه يتوقع مشاركة عالية نسبيا، وأقر بأن الطوابير طويلة في بعض المراكز بسبب التباعد الاجتماعي.