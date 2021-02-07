اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 01:42 م
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الشرطة الماليزية تعلن ضبط 30 شخصا من الروهينجا لدى وصولهم بقارب

الأحد، 07 فبراير 2021 01:05 م
الشرطة الماليزية تعلن ضبط 30 شخصا من الروهينجا لدى وصولهم بقارب الروهينجا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الشرطة الماليزية اليوم الأحد إنه تم ضبط أكثر من 30 من الروهينجا، الذين يعتقد أنهم فروا من مخيم للاجئين في إندونيسيا، لدى وصولهم إلى ماليزيا على متن قارب الشهر الماضي.

وقالت الشرطة إن الروهينجا، ومعظمهم نساء، استقلوا القارب من تانجونج بالاي في إندونيسيا ونزلوا في سيلانجور على الساحل الغربي لماليزيا في السادس من يناير.

ومنذ سنوات يستقل الروهينجا المسلمون قوارب فرارا من الاضطهاد في ميانمار ومن مخيمات اللاجئين في بنجلادش، وسافر بعضهم مع مهربي بشر إلى جنوب شرق آسيا.

وقال عبد الرحيم جعفر مدير الأمن الداخلي في الشرطة الملكية الماليزية إنه تم توجيه تهمة دخول البلاد دون وثائق صالحة إلى 21 كما تم توجيه الاتهام إلى اثنين بموجب قوانين مكافحة التهريب.

وقال عبد الرحيم إنه جرى تسليم أكثر من 12 منهم إلى إدارة الهجرة الماليزية.

 


الشرطة الماليزية

الروهينجا

إندونيسيا

سيلانجور

ماليزيا

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