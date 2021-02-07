اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 01:42 م
خالد صلاح
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السيطرة على 6 حرائق فى ولاية أستراليا الغربية

الأحد، 07 فبراير 2021 12:57 م
السيطرة على 6 حرائق فى ولاية أستراليا الغربية حرائق ـ صورة أرشيفية
كانبرا (أ ش أ)

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سيطر رجال الإطفاء في ولاية أستراليا الغربية على 6 حرائق بجنوب غرب الولاية، مرجحين أن إشعالها تم عمدا، في الوقت الذي ساعدت الأمطار بوقف حريق استمر أسبوعا ودمر 86 منزلا في تلال بيرث.


وذكرت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بالولاية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن جميع الحرائق المريبة التي يجري التحقيق بشأنها الآن، بدأت في نفس الوقت تقريبا، وكانت قريبة من بعضها البعض.


وأشارت إلى أن هطول الأمطار الغزيرة في مطلع الأسبوع ساعد على احتواء تلك الحرائق وسمح لرجال الإطفاء بالسيطرة على حريق مدمر أتى على مساحة من الأرض تبلغ 27 ألفا و181 فدانا.


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