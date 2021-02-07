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السودان محذرا: الملء الثانى لسد النهضة يهدد الحياة على طول النيل الأزرق

الأحد، 07 فبراير 2021 02:46 م
السودان محذرا: الملء الثانى لسد النهضة يهدد الحياة على طول النيل الأزرق ياسر عباس - وزير الرى السودانى
كتب سمير حسنى

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قال ياسر عباس، وزير الري السوداني، إن سد النهضة يمكن أن يكون مصدر تعاون بدل التنافس والنزاع، محذرا من أن الملء الثانى الأحادى لسد النهضة يهدد الحياة على طول النيل الأزرق، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، قال أمس، إن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، وأن حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولى ونحن متفقون على المضى قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية.

وفى وقت سابق قال وزير الرى السودانى، أن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي فى يوليو يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السودانى.

وأضاف، أن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض لتشمل مع الاتحاد الأفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين الى وسطاء.


وزير الري السوداني

السودان

سد النهضة

الملء الثاني لسد النهضة

اثيوبيا

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