السعودية تلوح بإعادة "حظر التجوال" بعد ارتفاع إصابات كورونا

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

حذًرت السلطات الصحية والأمنية فى السعودية، الأحد، من عودة معدل إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع فى المملكة، قائلة إن حظر التجول سيتم تطبيقه إذا ما استدعى الأمر ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، فى مؤتمر صحفى نشرته شبكة CNN الإخبارية نقلا عن التلفزيون السعودى: "نرصد ارتفاعًا فى منحنى الإصابات المؤكدة"، مٌشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف مُتحدث الصحة السعودية، أن "الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80٪ من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التى عملت فى المملكة على الحالات المرصودة مؤخرًا، وبالذات المناسبات العائلية".

وأعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح مجموعها 370,278. وكان هناك 5 وفيات إضافية رفعت إجماليها إلى 6,402.

وشهدت يوم السبت الماضى الإعلان، عن أعلى حصيلة يومية للإصابات فى الشهور الأخيرة (386 حالة)، بعد فترة استقرار نسبي.

وقال مُتحدث الصحة إن المملكة أجرت 12.6 مليون فحص لفيروس كورونا منذ ظهوره فى البلاد، فيما حصل تم تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من اللقاحات.

وأوضح المتحدث، أن الفاصل الزمنى بين جرعتى اللقاح يتراوح ما بين 3 إلى 6 أسابيع على نحو "يعطى الفعالية المنشودة والمأمولة".

وبشأن احتمالية عودة فرض منع التجول فى المملكة، قال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إنه "قرار بيد المجتمع" وسيتم العمل به إذا ما تتطلب الأمر.

وتابع: "ما نشاهده خلال الأسبوع الماضى ارتفاع (فى عدد المخالفات).. كان هناك ألف مخالفة، وهو أكثر من عددها فى الأسبوع السابق عليه.. هناك عدم التزام من المجتمع بهذه القرارات".

وحذَر المتحدث "كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حيال فيروس كورونا، التى من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا".