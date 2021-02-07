الخزانة الأمريكية: بايدن مستعد للعمل مع الكونجرس على حزمة التحفيز

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للعمل مع الكونجرس على حزمة التحفيز، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دو بايدن أمس السبت، أنها أوقفت على الفور اتفاقات اللجوء التي ابرمتها إدارة ترامب مع السلفادور وجواتيامالا وهندوراس، فى محاولة لوقف سياسات الهجرة المتشددة للرئيس السابق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوننى بلينكن فى بيان، إن الولايات المتحدة قد أوقفت علقت وبدأت عملية إنهاء اتفاقيات اللجوء التعاونية مع حكومات جواتيمالا والسلفادور وهندوراس باعتباره أولى الخطوات المحددة على الطريق نحو شراكة أكبر وتعاون فى المنطقة حددها الرئيس بايدن.