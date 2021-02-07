الخارجية الروسية تنتقد تناقض تصريحات ممثل الشئون الخارجة بالاتحاد الأوروبى

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن تصريحات ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التي أعلنها في روسيا.
وذكرت الخارجية الروسية - حسبما أفادت وكالة الأنباء "سبوتنك": "فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة.. فهي تتعارض بشدة مع تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي في موسكو "، موضحة أن "الجانب الروسي علق على نتائج المفاوضات في مؤتمر صحفي بحضوره، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور، وهو قام بذلك".
الخارجية الروسية تنتقد تناقض تصريحات ممثل الشئون الخارجة بالاتحاد الأوروبىالأحد، 07 فبراير 2021 11:58 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن تصريحات ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التي أعلنها في روسيا.
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