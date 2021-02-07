اليوم السابع
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الحكومة البلجيكية تسمح لمصففى الشعر بإعادة العمل 13 فبراير

الأحد، 07 فبراير 2021 06:00 ص
الحكومة البلجيكية تسمح لمصففى الشعر بإعادة العمل 13 فبراير رئيس وزراء بلجيكا
كتب أحمد علوى

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قررت الحكومة الفيدرالية البلجيكية السماح لمصففى الشعر بإعادة فتح محلاتهم فى 13 فبراير الجارى، أما بالنسبة للوظائف الأخرى غير الطبية فيجب عليهم الانتظار حتى 1 مارس.

واقتصر رئيس الوزراء البلجيكى فى خطابه على الإعلان عن إعادة عمل مصففي الشعر في 13 فبراير، ولم يخاطب على وجه التحديد نشاط الحلاقين، وبحسب مصادر مقربة من الحكومة البلجيكية فيتعين عليهم الانتظار حتى الأول من مارس.

ومن جهة اخرى  أعلن تلفزيون RTBF  البلجيكىأنه يمكن إعادة عمل الحلاقين اعتبارًا من 13 فبراير مما أثار شكوكًا بين الكثير من الناس.

اراد صحفيو إذاعة RTL البحث في هذا الموضوع و تواصلوا بالمتحدثة باسم الوزير الاتحادي للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ديفيد كلارينفال وقالت ماري ستاس: "الحلاقين الذين يعتنون باللحية وبالتالي يكون من الضروري نزع الكمامة ، وبالتالى لا يمكن إعادة فتح متاجرهم حتى الأول من مارس، ومع ذلك ، إذا كان الحلاقون يقومون بنفس عمل مصففي الشعر ، أي قص شعر زبائنهم دون العناية باللحية ودون إزالة القناع ، فيمكنهم إعادة فتح ابوابهم في 13 فبراير”.


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