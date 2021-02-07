الجزائر تسجل 236 إصابة بكورونا و3 حالات وفاة فى يوم واحد

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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم /الأحد/، تسجيل 236 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمر صحفي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 109 آلاف و88 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2914 حالة وفاة،

وأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 74 ألفاً و692 حالة، بعد شفاء 184 حالة خلال يوم واحد، وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 23 مريضاً بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها، وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من العاشرة مساءأ إلى الخامسة صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.