البابا فرنسيس يدعو لتقديم الرعاية اللازمة للمهاجرين القاصرين فى "مسار البلقان"

ريهام عبد الله

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، إلى تقديم الرعاية اللازمة والمناسبة، لصالح المهاجرين القاصرين الذين يتواجدون بدون ذويهم، فيما بعرف بـ"مسار البلقان".

وقال بابا الفاتيكان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر الناطق باللغة العربية: "أرغب في أن أوجّه نداء لصالح المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الموجودين على ما يُعرف بـ "مسار البلقان"، لنعمل لكي لا تغيب أبدًا الرعاية المناسبة والقنوات الإنسانية التفضيلية لهم".



البابا فرنسيس

ومن جهة أخرى، كان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، قد أكد أن الطريق نحو الاخوة الانسانية يتطلب معرفة قيمة الكائن البشري وقيمة الانسان تحت أي ظرف، وغرد البابا فرنسيس على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك اعتراف أساسى وجوهرى للسير نحو الصداقة الاجتماعية والأخوة العالمية: أن ندرك قيمة الكائن البشرى، وقيمة الإنسان، دائمًا وفى جميع الظروف".