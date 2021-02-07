البابا فرنسيس يدعو لتقديم الرعاية اللازمة للمهاجرين القاصرين فى "مسار البلقان"

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية، إلى تقديم الرعاية اللازمة والمناسبة، لصالح المهاجرين القاصرين الذين يتواجدون بدون ذويهم، فيما بعرف بـ"مسار البلقان".
وقال بابا الفاتيكان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر الناطق باللغة العربية: "أرغب في أن أوجّه نداء لصالح المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الموجودين على ما يُعرف بـ "مسار البلقان"، لنعمل لكي لا تغيب أبدًا الرعاية المناسبة والقنوات الإنسانية التفضيلية لهم".
البابا فرنسيس
ومن جهة أخرى، كان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، قد أكد أن الطريق نحو الاخوة الانسانية يتطلب معرفة قيمة الكائن البشري وقيمة الانسان تحت أي ظرف، وغرد البابا فرنسيس على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك اعتراف أساسى وجوهرى للسير نحو الصداقة الاجتماعية والأخوة العالمية: أن ندرك قيمة الكائن البشرى، وقيمة الإنسان، دائمًا وفى جميع الظروف".
وقال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أن الأخوّة الإنسانية، هى الحدود الجديدة للبشرية والتى ينبغى البناء عليها، واصفا إياها بتحدى العصر، وأضاف بابا الفاتيكان فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ليس لدينا اليوم وقت للامبالاة، إما نكون إخوة أو ينهار كل شىء، إن الأخوّة هي الحدود الجديدة للبشريّة التى ينبغى علينا أن نبنى عليها، إنها تحدّى عصرنا".
وفى وقت سابق، طالب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، الصلاة والعمل كل يوم من أيام السنة، ليتمكن الجميع من العيش معا فى أمان وسلام، وذلك فى احتفالات اليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية، الرابع من فبراير، وهو اليوم الذى اختارته الأمم المتحدة، كونه التاريخ الذى وقع فيه البابا وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية فى أبو ظبى قبل عامين.
وكتب بابا الفاتيكان، عبر حسابه على تويتر: "نحتفل باليوم العالمى الأول للأخوّة الإنسانية، لنصلِّ ونعمل فى كل يوم من أيام السنة لكى نتمكن جميعًا من العيش معًا فى عالمنا بأخوَّة وسلام".
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