كما استهدفت زوارق الاحتلال بالرصاص وقنابل الصوت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت عليها خراطيم المياه، وأجبرتها على العودة إلى شاطئ البحر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
 