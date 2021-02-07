الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة لمساعدة النيجر بـ 523.2 مليون دولار

كتبت - هند المغربي

أطلقت الأمم المتحدة خطتها للاستجابة الإنسانية للنيجر، حيث تسعى الخطة للحصول على 523.2 مليون دولار هذا العام لمساعدة 2.1 مليون شخص. بالمقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني إلى 800 ألف شخص محتاج في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: لا تزال النيجر تواجه أزمة إنسانية معقدة، تجمع بين آثار النزاع وانعدام الأمن الغذائي المزمن وحالات الطوارئ الصحية، بما في ذلك كوفيد-19. ونتيجة لذلك، تأثر اقتصاد البلد، وكذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بشدة.