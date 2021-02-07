اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 08:01 م
خالد صلاح
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الأردن تسجل 1299 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة

الأحد، 07 فبراير 2021 07:24 م
الأردن تسجل 1299 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة كورونا فى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية الیوم الأحد تسجیل 1299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال ال(24) ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و379 حالة، والإصابات إلى 335 ألفا و154 حالة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 845 حالة شفاء في العزل المنزلي والمستشفیات خلال ال(24) ساعة الماضية لیصل إجمالي حالات الشفاء إلى 320 ألفا و335 حالة.


الأردن

كورونا

كورونا فى الأردن

فيروس كورونا

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