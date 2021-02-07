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إيران: نرحب بالتفاوض مع السعودية بشأن الملفات الإقليمية

الأحد، 07 فبراير 2021 10:06 م
إيران: نرحب بالتفاوض مع السعودية بشأن الملفات الإقليمية محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران ترحب بالتفاوض مع السعودية بشأن الملفات الإقليمية مشددا على أن الدول الغربية غير معنية بشؤون المنطقة، وفقا لمصادر إعلامية، وأضاف وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتعزيز علاقاتنا مع دول الجوار وقدمنا مقترحات بهذا الشأن ومستعدون لمناقشتها.

 

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لم تشترط تعويضا لإحياء الاتفاق النووي، مضيفا أن 21 فبراير هو آخر موعد للالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووى.

 

وتابع محمد جواد ظريف: وقف التزامنا بالبروتوكول الإضافي لا يعني نهاية الاتفاق النووي، معتبرا أن إيران مستعدة للتراجع عن انتهاكات الاتفاق النووي.

 


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