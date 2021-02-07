إسبانيا ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة

كتبت: هناء أبو العز

رحبت إسبانيا بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة الذى توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبى.

وأعربت إسبانيا فى بيان أصدرته سفارتها بالقاهرة، عن شكرها لوساطة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ «أونسميل»، بالوكالة، ستيفانى ويليامز.

وتعد المهمة الرئيسية لهذه الحكومة المؤقتة هي إجراء انتخابات في نهاية العام الجارى، وتعزيز احترام وقف إطلاق النار فى جميع أنحاء ليبيا.

وتؤكد الحكومة الإسبانية استعدادها لمواصلة التعاون من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، لإنجاز العملية السياسية الليبية وبناء بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة.