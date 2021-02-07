اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 10:47 م
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إزالة عقارين لخطورتهما على المارة بدمياط وتعامل فورى مع انسداد خطوط الصرف الصحي

الأحد، 07 فبراير 2021 10:23 م
إزالة عقارين لخطورتهما على المارة بدمياط وتعامل فورى مع انسداد خطوط الصرف الصحي
دمياط معتز الشربينى

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس بتنفيذ عدد 2 قرار ازاله منشآت ذات خطورة داهمة بنطاق الوحدة المحلية بغيط النصارى  وذلك بمتابعة عبدالخالق فرج نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لشئون القري والسعيد الكومي رئيس القريه والقسم الهندسي بالوحده وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن .

كما قامت الوحدة المحلية  بالتعامل الفورى مع انسداد خطوط الصرف الصحي حيث تم تسليك وملس الخطوط بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ثم شفط وسحب اثار طفح المياه بالشوارع بمدخل شط جريبة.

 

 


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