أمين عام مجلس التعاون الخليجى: ندعم مصر فى قضية سد النهضة

كتب سمير حسنى

أكد نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجى، على أهمية العلاقات بين مجلس التعاون الخليجى ومصر، واصفا إياها بالتاريخية والاستراتيجية .

وقال فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تمثل ثقل للعالم العربى والعالم، وركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى العربى، مشددا على أن أمن مجلس التعاون مرتبط بأمن مصر والعكس صحيح.

وأعلن الحجرف، دعم مجلس التعاون الخليجي لموقف مصر في قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن المجلس حريص على مواصلة التنسيق لتعزيز الموقف العربى تجاه جملة من القضايا ويأتى على رأسها القضية الفلسطينية.