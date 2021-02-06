وكيل صحة الغربية: ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا فى المحافظة لـ 80%

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن نسبة الشفاء من مصابي كورونا بالمحافظة تجاوزت الـ80%، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وتم تسجيل 35 حالة تعافي اليوم بجميع المستشفيات.

وأوضح في بيان له، أن أغلب المصريين يتمتعون بمناعة قوية، والتي جاءت أحد الأسباب في ارتفاع معدلات الشفاء، مشيراً إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، يساهم بنسبه كبيره في ارتفاع نسبه الشفاء.

من ناحية أخرى وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتوره هيام أبو حمر مدير عام الطب العلاجي وذلك للمرور على كافة المستشفيات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بين العاملين داخل المنظومة الصحية.

تضم الدكتور إسامه فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتورة سلوي ممثلي إدارة الجوده وممثلي إدارة التمريض وذلك لمتابعه سير العمل بالمستشفيات.

بدأت اللجنة أعمالها بتفقد مستشفى كفر الزيات العام، حيث تابعت عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعدد من الأقسام الأخرى.

والتقت الدكتورة هيام أبو حمر، خلال الجولة بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، مطالبًا بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بمجهودات الأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.