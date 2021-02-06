وجبات مجانية لأطفال الشوارع ومرضى الأورام بمطبخ الخير بالغربية.. فيديو

وقال أحمد الألفي أحد القائمين علي الفكرة، إنه منذ أكثر من 15 عاما تم انشاء لجنة الزكاة في القرية وإشهارها والاتفاق مع بنك الطعام علي توريد كمية من كراتين المواد العذائية مطلع كل شهر، وبالفعل تم توريد المواد الغذائية وحصر الأسر الأكثر احتياجا للتوزيع عليهم داخل منازلهم حتي لا يتعرضوا للحرج أمام مقر اللجنة.

وأضاف أنه بعد سنوات طويلة قررت اللجنة حصر الأسر التي لا أحد يعولها والأكثر احتياجا والاتفاق علي تدشين مشاريع تربية دواجن داخل منازلهم بالشراكة مع اللجنة، حيث تقوم اللجنة بتوفير الماعز أو الدواجن الي الأسرة مع توفير الطعام اللازم لها لدورة مدتها 40 يوم وبعد ذلك يتم تقسيم الانتاج النصف بالنصف.

وأوضح أن فكرة مطعم الخير جاءت تخفيفا علي مرضي الغسيل الكلوي وأطفال الشوارع والعاملين بالورش الصناعية والذين يحتاجون الي وجبتين بروتين أسبوعيا.