نشطاء يحتجون في بيروت على مقتل منتقد حزب الله لقمان سليم

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تجمع نحو 100 ناشط في وسط بيروت اليوم السبت للاحتجاج على مقتل لقمان سليم المنتقد البارز لجماعة حزب الله والمطالبة بتحقيق شفاف في مقتله.

وأدار سليم، وهو ناشر شيعي في أواخر الخمسينات من عمره، مركزا للأبحاث وأنتج أفلاما وثائقية مع زوجته، وقاد جهودا لإعداد أرشيف للحرب الطائفية التي دارت في لبنان بين عامي 1975 و1990.

وقال يوسف دياب أحد المحتجين "اليوم المطلوب من حزب الله إذا كان بالفعل هو بريء من هذه الجريمة أو يرفض هذه الجريمة أو ينكر هذه الجريمة عليه أن يقدم العون للأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، خصوصا وأن لقمان سليم قُتل في منطقة... تحت الرقابة الشديدة لحزب الله".

ويوم الخميس الماضي، أدان حزب الله مقتل سليم الذي وصفه المسؤولون اللبنانيون، بمن فيهم الرئيس اللبناني، بأنه اغتيال.