اليوم السابع
Ads
السبت، 06 فبراير 2021 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ قنا يعلن تطوير 50% من المراكز والقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 06 فبراير 2021 07:10 م
نائب محافظ قنا يعلن تطوير 50% من المراكز والقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" حازم عمر نائب محافظ قنا
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حاز عمر، نائب محافظ قنا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف 5 مراكز إدارية تغطى ما يقرب من 19 قرية رئيسية و27 جانبية، بواقع 50% من قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عمر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن المبادرة ستهتم بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لخدمة الأهالى فى محافظة قنا، وتم جمع المعلومات الخاصة بعملية التطوير واحتياجات الأهالى، وذلك من خلال الرصد الميدانى للبنية التحتية والخدمات المستهدف تقديمها للمواطنين.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف أعمال داخل العاصمة فى محافظة قنا فى الفترة المقبلة، متابعا: "سنعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية لأن الوضع الصحى فى المستشفيات الحالية غير جيد، ويحتاج إلى تأهيل كبير فى الفترة المقبلة، أما بالنسبة للمدارس، فيتم تحديد الاحتياجات لبناء وتنفيذ مدارس تخدم المناطق التى تحتاج إليها".

 


حازم عمر

نائب محافظ قنا

محافظة قنا

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف 1500 قرية.. تأهيل منازل الأسر الفقيرة.. إطلاق القوافل الطبية لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.. وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا بعيادات "2 كفاية"

السبت، 06 فبراير 2021 07:00 م

مدير "حياة كريمة": يوضح أهمية الطب البيطرى لاعتماد الأهالى على الثروة الحيوانية

السبت، 06 فبراير 2021 06:43 م

محافظ الغربية يستقبل ممثلي مبادرة حياة كريمة بالغربية

السبت، 06 فبراير 2021 06:12 م

تفاصيل تطوير مركز الحسينية بالشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. 41 قرية و700 تابع ستشهد طفرة وأعمال التطوير ستشمل كافة الخدمات.. وتنفيذ محطات صرف صحى ومياه شرب بـ13 مليار جنيه.. فيديو

السبت، 06 فبراير 2021 04:00 م

محافظ الشرقية يشهد استعداد المعدات المشاركة فى تطوير 41 قرية ضمن "حياة كريمة".. فيديو وصور

السبت، 06 فبراير 2021 01:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة