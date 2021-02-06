نائب محافظ قنا يعلن تطوير 50% من المراكز والقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

إبراهيم حسان

قال حاز عمر، نائب محافظ قنا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف 5 مراكز إدارية تغطى ما يقرب من 19 قرية رئيسية و27 جانبية، بواقع 50% من قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عمر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن المبادرة ستهتم بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لخدمة الأهالى فى محافظة قنا، وتم جمع المعلومات الخاصة بعملية التطوير واحتياجات الأهالى، وذلك من خلال الرصد الميدانى للبنية التحتية والخدمات المستهدف تقديمها للمواطنين.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف أعمال داخل العاصمة فى محافظة قنا فى الفترة المقبلة، متابعا: "سنعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية لأن الوضع الصحى فى المستشفيات الحالية غير جيد، ويحتاج إلى تأهيل كبير فى الفترة المقبلة، أما بالنسبة للمدارس، فيتم تحديد الاحتياجات لبناء وتنفيذ مدارس تخدم المناطق التى تحتاج إليها".