نائب محافظ سوهاج يجتمع باللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

سوهاج محمود مقبول

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة والوقوف على أبرز ما قامت به خلال الفترة الماضية، بحضور أعضاء اللجنة .

وأوضح نائب المحافظ أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التي قامت بها اللجنة بعد تقسيمها إلى 4 مجموعات عمل فرعية للعمل بالتناوب، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، موجها بالمتابعة المستمرة من اللجنة لملف التصالحات والعمل على تذليل المعوقات وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

ووجه "القاضى" بالاستمرار في الزيارات الميدانية لجميع المراكز التكنولوجية بشكل دوري، وإعداد التقارير المفصلة، تمهيدا لعرضها على المحافظ .