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مطار الغردقة يستقبل 20 رحلة جوية اليوم ومرسى علم 13 خلال الأسبوع

السبت، 06 فبراير 2021 11:22 ص
مطار الغردقة يستقبل 20 رحلة جوية اليوم ومرسى علم 13 خلال الأسبوع مطار الغردقة الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كشفت جداول رحلات حركة الطيران الوافدة لمطار الغردقة الدولي، ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن استقبال مطار الغردقة الدولى 20 رحلة طيران اليوم، ما بين داخلية من المطارات المصرية، ودولية من عدة مطارات آخرى بينها رحلات أوروبية، وأول رحلة من ألمانيا

بينما كشف جدول الرحلات الأسبوعى الخاص بمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 13 رحلة أسبوعية بداية من اليوم ، بزيادة فى معدلات الرحلات التشيكية الواردة لمرسى علم عن الأسبوع الماضى

وكان أستقبل مطار الغردقة الدولى الأسبوع الماضى لجنة تفتيش روسية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية داخل المطار ، حيث تكونت اللجنة من 7 خبراء أمنيين من وزارة النقل والطيران الروسية ، وذلك لإعداد تقرير للحكومة الروسية استعدادا لعودة السياحة الروسية خلال الفترة المقبل   .

 

جدول الرحالات بمطار الغردقة الدولى ومرسى علم (2)
جدول الرحالات بمطار الغردقة الدولى ومرسى علم

جدول الرحالات بمطار الغردقة الدولى ومرسى علم (1)

جدول بموعيد الرحالات

 

 

جدول الرحالات بمطار الغردقة الدولى ومرسى علم (1)
جدول الرحالات بمطار الغردقة الدولى ومرسى علم (1)

 


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