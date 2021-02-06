مستشفى العريش العام تستقبل فريقا طبيا من معهد القلب

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، اليوم السبت، فريق من معهد القلب بالقاهرة فى اطار برتوكول تعاون بين المستشفى ومعهد القلب .

وأعلنت المستشفى، أن الفريق ضم كلا من الدكتور سعيد ياسين مرجان ، استشارى قلب، والدكتور محمد محمود السيد اخصائى قلب وفنى اشعة ياسر حافظ ، والممرض محمد عماد، ومقررا أن يقوم الفريق بإجراء الفحص والعمليات لمرضى القلب مجانا ابتداء من اليوم حتى الخميس المقبل .

وسبق وأعلنت المستشفى وصول 12استاذ ومدرس، ومدرس مساعد من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتقديم خدمة الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية مجانا على أهالى العريش.

والأطباء هم دفعة يتوالى وصولها أسبوعيا وفقا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، ومقرراً أن يتواصل تقديهم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى إبتداء من اليوم حتى نهاية الاسبوع .

وأوضح البيان أن الأطباء هم "الدكتورة هناء محمد عمر استاذ كبد وجهاز هضمى ، ودكتور محمد إسماعيل محمد مدرس جراحة ومخ أعصاب ، والدكتور رامى عزت عبد المحسن مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب ، ودكتور أحمد علاء الدين مدرس جراحة اوعية دموية ، ودكتور نزار محمد حسنى استاذ مساعد جراحة قلب وصدر، ودكتور أحمد محمد شفيق مدرس جراحة قلب وصدر ، ودكتور إبراهيم على إسماعيل مدرس جراحة عامة ، ودكتور أشرف عبد المنعم السيد مدرس جراحة عامة ، ودكتور عمر أحمد محمود مدرس مساعد جراحة عظام ، ودكتور محمد على العرابى مدرس تخدير، ودكتور محمد عباس حجازى استاذ جراحة تجميل ، ودكتور يوسف محمد نعيم استاذ أشعة " .