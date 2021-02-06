محافظ دمياط : تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2021 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 17 فدان تقريبًا بناحية حوض تل وردة خلف مجمع محاكم دمياط بمنطقة شطا، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لبناء عمارات سكنية على تلك المساحة وفقاً للحدود والابعاد المحددة للقطعتين المدرجتين بالقرار، وذلك بمساحة 11 فدان للقطعة الأولى و 6 أفدنة للقطعة الثانية .

وذكرت "المحافظ"، أن هذا القرار جاء بناء على الطلب المقدم من محافظة دمياط، متوجهة بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعمهما الكبير للمحافظة و حرصهما على تذليل كافة المعوقات لتنفيذ عدد من المشروعات على أرضها.