محافظ الوادى الجديد: ارتفاع حجم صادرات مجمع التمور الحكومى بنسبة 60 ٪

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن خطة تطوير مجمع التمور التابع للمحافظة نجحت فى زيادة حجم الصادرات من المنتجات بنسبة 60 ٪، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه المنتجات بالأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح الزملوط أنه تم التعاقد على تصدير إنتاج المجمع لعدد من الدول العربية، فضلاً عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب على مدار العام وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.

جدير بالذكر أن مجمع التمور أنشئ تحت اسم مصنع البلح والمنتجات الزراعية، بهدف تنمية المحصول الرئيسى للمحافظة، وجرى تغيير الاســم إلى مجمع تمـــور الــوادى الجديد بعد إدخـــال صناعـات جديـــدة، ومقره مدينة الخارجة نهاية امتداد شارع جمال عبد الناصر على مساحـــة حوالى ( 14 فدان ) بما يعادل ( 60000 م2 )، وأصبح أكبر مصنع يقوم بتصدير منتجاته خارج البلاد، حيث أنهى تعاقداته بشأن طلبيات شهر رمضان، ويقوم حاليا بالتصدير إلى دولة المغرب العربى.