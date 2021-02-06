محافظ أسيوط يلتقى وكيل الصحة للاطمئنان على جاهزية المستشفيات وشبكات الأكسجين

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة بمراكز واحياء المحافظة وتنفيذها لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" طبقاً للمعايير والمواصفات والاشتراطات التى وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان موجهاً بضرورة المتابعة الدورية واليومية لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من جاهزيتها المستمرة لمواجهة جائحة كورونا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

واستمع المحافظ إلى شرح وكيل وزارة الصحة للاستعدادات التى تم اتخاذها لبدء توزيع لقاح كورونا ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين والمشتبه فى اصابتهم فضلاً عن مدى كفاءة شبكات ومخازن وأسطوانات الأكسجين بكل مستشفى بالإضافة إلى مدى جاهزية مركز توزيع لقاح كورونا على المواطنين بدءاً من مرحلة استقبال المواطنين وتسجيلهم ثم غرفة التطعيم بالإضافة إلى غرفة الفحص وقياس الضغط والسكر.

وأوضح محافظ أسيوط، أن أولوية الحصول على اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوى وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة و نفقة الدولة والتأمين الصحى مضيفاً إنه تم اختيار وتجهيز مراكز التطعيم بمستشفى الإيمان العام للعمل كمركز تلقى تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والعمل على توافر كافة الاشتراطات الصحية بها ومطابقتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم ومسارات محددة وغيرها مع ضرورة مراعاة الاشتراطات اللازمة لذلك.

كان محافظ أسيوط قد قام بعدة جولات ميدانية على المستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على سير العمل والاطمئنان على منظومة شبكات الاكسجين بالمستشفيات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة بأرصدة كافية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال حالات الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها ومعاينة تجهيز أماكن الاستقبال وأماكن تطعيم اللقاح.

كما جدد المحافظ ؛ مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".