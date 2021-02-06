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متحدث الجيش الليبى :رفضنا حل قواتنا المسلحة أو ضرب الحدود الغربية المصرية

السبت، 06 فبراير 2021 03:08 م
متحدث الجيش الليبى :رفضنا حل قواتنا المسلحة أو ضرب الحدود الغربية المصرية اللواء المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أنه تم مواجهة مخطط لعودة المشهد فى البلاد إلى ما قبل عام 2014، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان خطيرا جدا، ووجدنا أنفسنا أمام مخرجات اتفاق الصخيرات ضد أمن الدولة، واستكمال للمخطط الرئيسى لإبعاد الجيوش العربية وإبعاد الجيش الليبى. 

وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى: رفضنا دعم الإرهابيين على الحدود الغربية المصرية بهدف ضرب الأمن المصرى من الخلف، لأننا نعلم أنه عندما يضرب الأمن المصرى تسقط القوة العربية بالكامل، وتسقط قوة العرب مثل ما انتهى الجيش العراقى والجيش السورى.. وهذه مؤامرة وواقع أمامنا

 

وواصل المسمارى ،رفضنا المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات.. هذه الدولة الليبية تريد جيشا.. وتحقيق هدف أسمى للدولة من خلال المحافظة على الأمن وحقوق الدولة.. والحفاظ على هيبة الدولة.. والمادة الثامنة كانت تهدف إلى حل القوات المسلحة". 


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