اليوم السابع
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لص يسرق سيارة محملة بلقاح كورونا بولاية فلوريدا الأمريكية

السبت، 06 فبراير 2021 03:18 م
لص يسرق سيارة محملة بلقاح كورونا بولاية فلوريدا الأمريكية صورة اللص
كتب محمد جمال

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نشرت شرطة مدينة بلانت سيتى بولاية فلوريدا الأمريكية فيديو يظهر شكل لص أقدم على سرقة سيارة محملة بجرعات فيروس كورونا، ودعت الشرطة إلى مساعدتها فى التعرف والقبض عليه، وأوضحت الشرطة أن السيارة التى تم سرقتها من نوع "هيونداى أكسنت" مع لوحة أرقام ولاية فلوريدا تعرضت للسرقة يوم 3 فبراير الجارى، وفقاً لموقع "العربية" السعودية.

ونشرت الشرطة على في صفحتها في الفيس بوك مقطع فيديو يظهر فيه الرجل المشتبه به بسرقة السيارة، التى كانت تحتوى على جرعات اللقاح، مشيرة إلى أن شحنة اللقاح كانت مخصصة للتوزيع فى مركز تطعيم بلانت سيتى.


لقاح كورونا

فلوريدا

أمريكا

الولايات المتحدة

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