كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 إصابة بكورونا وتخفف حظر على بعض الانشطة التجارية

كتب أحمد علوى

ظلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أقل من 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت، في حين قررت الحكومة تخفيف قيود ساعات العمل لأنواع معينة خارج منطقة سول الكبرى.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 393 إصابة جديدة بكورونا في الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 366 إصابة محلية، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 80524 إصابة.

وتعد حصيلة اليوم السبت أعلى من 370 إصابة التي تم الإبلاغ عنها أمس الجمعة، لكنها أقل من حصيلة يوم الخميس البالغة 451.

كما خففت كوريا الجنوبية اليوم السبت الحظر المفروض على الأنشطة التجارية خارج العاصمة سول وسمحت لها باستمرار فتح أبوابها ساعة أخرى وسط رد فعل شعبي عنيف بشأن القيود المشددة لاحتواء كوفيد -19.

وبعد استخدام الاختبارات الصارمة والتعقب لتخفيف عدة موجات سابقة من فيروس كورونا دون اللجوء لعمليات إغلاق صارمة ، فرضت السلطات على نحو متزايد قواعد تباعد اجتماعي صارمة أثناء محاربة الموجة الأخيرة من الجائحة.